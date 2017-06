Reimerswaal: wel of geen toeristenbelasting seizoensarbeiders (video)

De ChristenUnie en Leefbaar Reimerswaal zijn mordicus tegen het heffen van toeristenbelasting voor seizoensarbeiders. De PvdA, het CDA en de VVD weten het nog niet en alleen SGP is voor de belastingheffing. Wethouder Hans de Kunder vindt dat het gerechtvaardigd is wél belasting te vragen. "Die arbeidsmigranten maken gebruik van onze faciliteiten net zoals de inwoners van de gemeente. En die laatsten betalen belasting, dus moeten de arbeidsmigranten dat ook."

Kostenpost

De fruittelers zijn tegen, want ze moeten straks per arbeider 65 cent per dag toeristenbelasting gaan betalen. ZLTO bestuurder Oost-Zuid Beveland Wim van Gorsel: "We krijgen een extra kostenpost. Dat betekent dat we in drie maanden tijd met 10 mensen in dienst, 600 tot 700 euro extra moeten betalen."

De gemeenteraad van Reimerswaal neemt eind deze maand een besluit over wel of niet invoeren van toeristenbelasting op seizoensarbeiders.