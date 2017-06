Zeeland wordt wakker: toeristenbelasting, Thermphos en korfbal

Aan het werk in de boomgaard (foto: Omroep Zeeland)

Toeristenbelasting

De politiek in Reimerswaal is het niet met elkaar eens of de seizoensarbeiders in de toekomst toeristenbelasting moeten gaan betalen. De partijen in de raad zijn daarover verdeeld.



Fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost (foto: Omroep Zeeland)

Thermphos-bemiddelaar

Een bemiddelaar moet ervoor gaan zorgen dat er binnen vier weken een oplossing is voor het conflict over de sanering van Thermphos. Anders volgt een jarenlange juridische strijd die de Zeeuwse belastingbetaler in het slechtste geval tien miljoen euro kan gaan kosten.



Anita de Ridder nam zaterdag afscheid van TOP Arnemuiden (foto: Wendy Marteijn )

Korfbal

Anita de Ridder (23) gaat vanaf volgend seizoen korfballen voor PKC uit Papendrecht. Die topclub komt uit in de Korfbal League en is meervoudig winnaar van het landskampioenschap en de Europa Cup.



Bij Scalda krijgen conciërges 2.0 certificaat (foto: Omroep Zeeland)

Conciërge

Ook het werk van de conciërge verandert en dus kregen dinsdag tachtig Zeeuwse conciërges hun diploma voor conciërge 2.0. Er wordt veel van hen verwacht: van pedagogisch handelen tot klantgericht werken en op de hoogte zijn van facilitair beheer.



Surfen in de golven bij Domburg (foto: Omroep Zeeland / Jan Adriaanse)

Weer

Zonnige perioden, maar ook een enkele bui. In de loop van de middag droog en bredere opklaringen. Het wordt 18 graden. De wind is west tot zuidwest en eerst nog af en toe hard aan de kust, maar de wind luwt geleidelijk naar matig tot vrij krachtig.