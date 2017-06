Grond Prinsentuin blijft onbruikbaar

Prinsentuin in Vlissingen tot nader order dicht (foto: Omroep Zeeland)

Nader onderzoek

Omwonenden krijgen woensdag een brief. De gemeente wil het zekere voor het onzekere nemen en nog nader onderzoek laten uitvoeren naar het asbest. Het is onduidelijk hoeveel asbest in de grond zit. Dat onderzoek duurt minimaal zes weken.

Omdat de GGD adviseert geen groente of fruit uit de grond te eten als er lood aanwezig is, heeft de gemeente besloten dat de Prinsentuin voorlopig niet mag worden gebruikt.

