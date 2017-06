De ene loods is de andere niet

Beloodsing op zee (foto: Omroep Zeeland)

De Vlaamse loodsen vallen onder de overheid en hebben, net als de Nederlandse loodsen, hun eigen specialisme. Zo heb je kort gezegd: zee-, rivier/kanaal- én havenloodsen. In Nederland zijn de loodsen ondanks hun specialisme breed inzetbaar. Dus een havenloods kan op zee werken en omgekeerd.

Verzet

Dat wil de Vlaamse overheid, die dus de baas is over de Vlaamse loodsen, ook. En dat stuitte op verzet bij die loodsen. Toch zijn er volgens Bastiaan Bijvank, manager operaties van het Loodswezen regio Scheldemonden, voordelen aan het efficiënt werken, dat in vakjargon 'multivalent' heet.

Doordat de opleiding is gericht op efficiënt werken, mag een zeeloods ook in de haven een schip loodsen, een rivierloods de zee op, enzovoorts. En er kwam destijds nog een voordeel bij kijken. De uren werden hierdoor eerlijker verdeeld. Maar ook al zijn ze breed inzetbaar, dat wil niet zeggen dat ze niet meer binnen hun "kennisgebied" varen. Er is namelijk een computersysteem dat in de gaten houdt of een loods voldoende binnen zijn "gebied" vaart. Op die manier behoudt hij zijn kennis en expertise over dat deel.

Stiptheidsacties

De Vlaamse loodsen wilden daar niet aan. Er werd actie gevoerd en schepen kwamen stil te liggen. Daardoor ontstond vertraging met boze kapiteins en rederijen tot gevolg. En hoewel je zou denken dat het een Vlaams probleem is, raakt het volgens loods Jan Willem Siewe ook de Vlissingse loodsen.



Geen complete catastrofe

Hoewel volgens Vlaamse media een grote rederij van vrachtschepen heeft aangegeven haar schepen te willen laten uitwijken naar Rotterdam hoeft het geen complete catastrofe te worden.

De vakbonden en de Vlaamse overheid hebben met de loodsen om tafel gezeten en een aantal oplossingen geformuleerd. Zo hoeven onder andere rivierloodsen tot 2019 niet breed inzetbaar te zijn en gaan grote vrachtschepen meer premie betalen. Stiptheidsacties zijn voorlopig van de baan.

