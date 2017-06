Verwacht op Westerschelde: een schip met meer dan 20.000 zeecontainers

Op elkaar gestapelde containers (foto: Omroep Zeeland)

De Madrid Maersk vaart onder Deense vlag en is 399 meter lang en 58 meter breed. Het schip is sinds dit jaar in de vaart. Het schip zou eerst overdag over de Westerschelde varen. Inmiddels is duidelijk dat de Madrid Maersk in de loop van donderdagnacht naar Antwerpen vaart. Wie het schip ter hoogte van Vlissingen wil zien moet laat opblijven. De verwachting is dat het schip rond half twee 's vrijdagochtend passeert.

In de loop der jaren zijn de containerschepen steeds groter geworden en kunnen ze steeds meer containers meenemen. In 2015 voer het toenmalige grootste containerschip, de MSC ZOE, over de Westerschelde. Dit schip kon 19.224 zeecontainers vervoeren.

Lees ook: