20 jaar cel in hoger beroep moord wegwerker IJzendijke

Bij de dodelijke schietpartij in 2013 kwam een 26-jarige wegwerker om het leven die eveneens afkomstig was uit Dordrecht. Uit onderzoek bleek dat het ging om eerwraak: het slachtoffer had een relatie met de zus van de dader, terwijl ze was uitgehuwelijkt aan een ander. De vader van de dader nam de schuld op zich.

De 26-jarige wegwerker uit Dordrecht werd in 2013 vermoord. Het bleek te gaan om eerwraak (foto: Omroep Zeeland)

Gezamenlijk opgezet plan

De straffen vallen dus in beide gevallen hoger uit dan de eerdere strafmaat. Toen kregen de zoon en de vader 19 en 15 jaar cel tegen zich te horen. De straffen vallen hoger uit, omdat volgens het hof uit de bewijsmiddelen niet duidelijk af te leiden is wie geschoten heeft. Het hof acht bewezen dat er sprake was van een 'gezamenlijk opgezet plan' en een 'intensieve samenwerking' om dat plan uit te voeren.



De rechtbank in Middelburg omschreef de moord op de N61 eerder als 'een kille liquidatie op klaarlichte dag op de openbare weg met grote gevolgen voor nabestaanden en veel impact op de maatschappij'.

