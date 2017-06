CDA wil maatregelen tegen vakantiefiles A58

De provincie moet in gesprek met Rijkswaterstaat over de files op de A58 die ontstaan door werkzaamheden. Dat vindt het CDA in Provinciale Staten. Volgens de partij is het dit voorjaar al al drie keer gebeurd dat vakantieverkeer op de terugweg in de file kwam te staan doordat Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uitvoerde.

Het afgelopen pinksterweekend ontstond door werkzaamheden een file van 16 kilometer op de A58 tussen Kapelle en knooppunt Markiezaat. (foto: Omroep Zeeland) Vakantieverkeer Het afgelopen pinksterweekend ontstond door werkzaamheden een file van 16 kilometer op de A58 tussen Kapelle en knooppunt Markiezaat. Het CDA stelt vast dat er zich ook op 22 april en 6 mei soortgelijke situaties voordeden. De partij vindt dat slecht voor het imago van Zeeland als vakantieprovincie. In schriftelijke vragen aan het provinciebestuur dringt het CDA aan op maatregelen. Volgens het CDA zegt Rijkswaterstaat bij het onderhoud wel rekening te houden met vakantieverkeer, maar is daar in de praktijk weinig van te merken. Werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de verkeersveiligheid vindt het CDA prima in de weekenden. Maar andere werkzaamheden moeten wat de christendemocraten betreft niet worden uitgevoerd in weekenden waarin veel toeristen in Zeeland zijn. Maatregelen De partij wil dat het provinciebestuur intensieve gesprekken gaat voeren met Rijkswaterstaat over maatregelen om fileoverlast door werkzaamheden in de weekenden te voorkomen.