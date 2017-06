Drie tips over beroving vrouw in scootmobiel

Bij de politie zijn drie tips binnengekomen over de beroving van een vrouw in een scootmobiel, afgelopen februari in Middelburg. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd dinsdagavond om die tips gevraagd.

(foto: Politie Zeeland-West-Brabant) Er werden ook beelden getoond van een bewakingscamera. Daarop is te zien dat op de Langeviele een 48-jarige vrouw beroofd van haar tas. Een getuige liet het daar niet bij zitten. Zij rende achter de mannen aan en wist de tas terug te pakken. De mannen zijn sindsdien spoorloos.