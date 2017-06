In beeld: Storm in Zeeland

Deze windsurfers uit Domburg durfden het zelfs aan het water op te gaan in de storm.

De harde wind zorgde voornamelijk voor overlast maar heeft nog niet tot veel schademeldingen geleid. Bij verzekeraar ZLM zijn tot nu toe vijfentwintig meldingen binnengekomen. Het ging om kleine meldingen, zoals schade door afvallende takken of een scheve dakpan.

In Westenschouwen waaiden de strandhuisjes om door de harde wind.

Op sommige plekken hebben ook de bomen de harde wind niet overleefd.

In Zoutelande zijn er dappere kampeerders die toch gewoon hun tentje hebben opgezet.

Voor deze kampeerders in Dishoek liep dat niet helemaal goed af.

Op de vraag van Omroep Zeeland om foto's van de storm te delen kwamen ook mooie beelden binnen.

Heb jij ook foto's of video's van de storm gemaakt en wil je die met ons delen? Stuur een appje naar 06 532 89 868 of laat het ons weten via Instagram of Facebook.