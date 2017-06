Vlissingse loods legt desnoods zelf trossen vast

'Het is echt een heel mooi vak!'

Het werken als loods is voor Jan Willem genieten. Niet alleen vanwege het loodsen, maar ook vanwege het uitzicht op de natuur. "Het blijft mooi. Varen is echt een heel mooi vak!" En al is Jan Willem nu ruim twintig jaar loods, toch wordt hij nog steeds verrast.

Als loods werkt Jan Willem om de week en is hij in die week op elk moment van de dag oproepbaar. Als een schip zich aandient, moet Jan Willem ernaar toe om het schip te loodsen. Eenmaal aan boord is het vooral ook een kwestie van samenwerken met de kapitein.

Aan boord is Jan Willem Siewe als loods vooral belangrijk als tussenpersoon. Hij houdt het contact met de haven en de verkeerspost voor schepen. Maar er komt nog veel meer bij kijken. Dat wordt duidelijk zodra Jan Willem aan boord is van het Taiwanese schip YM Evelution.



Toch maakt Jan Willem Siewe ook vreemde momenten mee. Bijvoorbeeld die keer dat hij een Griekse kapitein wilde uitleggen hoe ze de trossen vast moesten maken. "Ik legde het uit en hij schreeuwde maar via een megafoon over dat dek naar de mannen voorop het schip, maar het schoot gewoon niet op. Toen ben ik op een gegeven moment maar naar voren gegaan en heb die trossen zelf vastgemaakt. Ja, je maakt weleens wat mee."

