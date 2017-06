Goese burgemeester René Verhulst vertrekt naar Ede

René Verhulst voorgedragen als burgemeester gemeente Ede (foto: gemeente Goes)

René Verhulst (CDA) is blij met de aanbeveling die als het aan de gemeenteraad van Ede ligt, tot een voordracht moet leiden. Verhulst: "Afscheid nemen van de mensen en de gemeente is voor mij heel moeilijk en zeker van Goes waar ik het ontzettend naar mijn zin heb."

De in Kapelle geboren Verhulst volgde in 2010 Dick van der Zaag op, die 17 jaar burgemeester was in Goes.

Over een paar jaar zou ik misschien zo'n stap niet meer maken." René Verhulst

"Tegen mijzelf heb ik altijd gezegd dat ik alleen wegga voor de uitdaging van een 100.000+ gemeente en gelet mijn leeftijd ik het nu moet doen." Volgens Verhulst lijkt Ede sociaal-economische en qua mentaliteit ook op Goes: "Ik hoop me in Ede net zo thuis te voelen als hier."

De gemeente Ede telt 113.618 inwoners en beslaat zo'n 32.000 hectare. Ze staat daarmee op de achtste plaats van grootste gemeenten in Nederland qua oppervlakte. Kijkend naar het inwonersaantal staat Ede op plaats 24. Ter vergelijking: gemeente Goes telt 37.408 inwoners en valt daarmee buiten de top 85 van grootste gemeenten qua aantal inwoners.

De beoogde installatiedatum van Verhulst is 8 september. Voor de functie van burgemeester van Ede waren 17 sollicitanten, 14 mannen en 3 vrouwen. Verhulst volgt in Ede Cees van der Knaap op die met pensioen gaat.