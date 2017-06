Sluiskils vlas gebruikt in auto van de toekomst

Sluiskils vlas

Voor de productie van de auto is vlas uit Sluiskil gebruikt, de studenten kwamen via een machinefabriek in Tilburg in Sluiskil uit. Die adviseerde om naar het Zeeuwse bedrijf te gaan.

Duurzaam

Voor de Lina zijn samengeperste vlasvezels gebruikt in tegenstelling tot het gebruikelijke aluminium of carbon. Volgens student Noud van de Gevel is vooral de productie een stuk duurzamer: "Vlas groeit al gewoon in de natuur en daar is veel minder energie voor nodig dan het bewerken van metalen. Wij denken dat de productie van een auto een stuk duurzamer kan.

Het interieur van de Lina (foto: Omroep Zeeland)

Smart

De elektrische auto biedt ruimte aan vier passagiers en lijkt op een Smart. Alleen de weg op mag nog niet, daarvoor moet de Lina nog door een keuring van de RDW. De studenten hopen dat zij binnen twee weken de kentekenplaten mogen ontvangen.