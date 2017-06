Nieuwe website Omroep Zeeland: sneller en overzichtelijker

De nieuwe website van Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Overzichtelijker en sneller

De website is overzichtelijker en sneller geworden. Op omroepzeeland.nl staat het laatste Zeeuwse nieuws, maar ook informatie over radio en tv-programma's. Daarnaast zijn de nieuwsuitzendingen en oude en nieuwe tv-programma's terug te kijken.

Hoofdredacteur Edwin de Kort: "Op de nieuwe website heeft beeld een nog prominentere plaats gekregen. Bezoekers kunnen in één oogopslag het Zeeuwse nieuws bekijken."

Omroep Zeeland app

De Omroep Zeeland app heeft, net als de website, de functie om live radio te luisteren en live tv te kijken. Sportliefhebbers vinden snel de sportuitslagen terug via de app. Met de Omroep Zeeland app is het ook mogelijk om pushberichten te ontvangen over belangrijk nieuws en live uitzendingen. Heb je de app en ontvang je nog geen pushberichten? Pas je instellingen aan via Instellingen > Berichtgeving > Omroep Zeeland.

Heb je de app nog niet op je smartphone? Download via Google Play of in de App Store van Apple.