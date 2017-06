Zeeland wordt wakker: Jut en Jul, Goese burgemeester en heimwee

Goedemorgen, het is donderdag 7 juni en dit is het nieuws in Zeeland.

Kemp en Jobse, die allebei in de zorg werken, jutten sinds vier jaar. (foto: Omroep Zeeland) Kunstwerken Ze struinen de Walcherse stranden af, op zoek naar natuurlijk afval: Franny Kemp en Marjon Jobse. Ze nemen de stukken hout, schelpen en pokken mee naar Koudekerke en maken daar van de gevonden spullen kunst. Onder de naam Jut & Jul Strandspul geven ze workshops en exposeren ze. Lees ook: Jut en Jul nemen wat de zee hun geeft René Verhulst voorgedragen als burgemeester gemeente Ede (foto: gemeente Goes) Nieuwe burgemeester De gemeente Goes moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. De 56-jarige René Verhulst vertrekt binnenkort, omdat hij is voorgedragen als burgemeester van de Gelderse gemeente Ede. Lees ook: Goese burgemeester René Verhulst vertrekt naar Ede (foto: Omroep Zeeland) Heimwee Rotterdammer John van Riemsdijk woont nu 16 jaar in Sas van Gent en wil niks liever dan terug naar zijn geboortestad. Op Twitter plaatste hij daarom een noodkreet, hij zoekt een baan in de havenstad. Lees ook: Rotterdammer in Zeeland: haal me hier weg De door studenten van de Technische Universiteit gemaakte auto (foto: Omroep Zeeland) Vlasauto Bij vlas denk je waarschijnlijk aan bekleding en bankpapier, maar aan een elektrische auto niet. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven maakten samen met Van der Bilt zaden en vlas uit Sluiskil de auto Lina die volledig uit vlasvezel is gemaakt. Lees ook: Sluiskils vlas gebruikt in auto van de toekomst De golven breken op de kust bij Westkapelle. (foto: Hanneke JL) Weer Eerst overheerst bewolking, maar in de loop van de ochtend en vanmiddag komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 22 tot 25 graden. De zuidwestenwind is matig.