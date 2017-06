Jut en Jul nemen wat de zee geeft

Drijfhout

Kemp en Both, die allebei in de zorg werken, jutten sinds vier jaar. Soms zoeken ze bewust naar onderdelen voor hun kunstwerken; soms bepaalt wat ze vinden, hoe het eruit gaat zien. Aan de keukentafel van Kemp in Koudekerke puzzelen ze met drijfhout, allerlei schelpen en wier. Ook leren ze anderen om van zee-afval kunst te maken.

Jut en Jul met strandspullen aan de slag (foto: Omroep Zeeland)

Naast de losse verkoop en opdrachten, exposeren de dames hun kunstwerken. Eerst in een paar verzorgingstehuizen, sinds kort in hotel Westduin in Dishoek. Door het hele hotel hangen diverse creaties: van een heilbot, gemaakt van stukjes wrakhout, tot een Zeeuwse knop van schelpen en twee boerenbustes van verschillend materiaal.

Een kunstwerk gemaakt door Jut en Jul (foto: Omroep Zeeland)

In de toekomst zouden Kemp en Both hun exposities willen uitbreiden. Eerst nog op Walcheren en misschien later ook buiten de provincie. Op de vraag wie nu precies Jut en wie Jul is, willen ze niet antwoorden; ze weten het zelf ook niet.