Navarone genomineerd voor Zilveren Notekraker

De band Navarone staat op de longlist voor de Zilveren Notekraker. Gitarist van de band uit Nijmegen is ex-Middelburger Roman Huijbreghs.

Aanmoedigingsprijs

De Zilveren Notekraker is een aanmoedigingsprijs voor aanstormend talent die sinds 2015 jaarlijks wordt uitgereikt. Collega-muzikanten bepalen de winnaar door een stem uit te brengen op hun favoriet uit de longlist. Navarone is één van de 28 genomineerde acts in de categorie muziek, naast onder meer Joep Beving en Broederliefde.

Navarone - Soon I'll Be Home



Derde studioalbum

Begin dit jaar verscheen het album Oscillation van Navarone. De alternative rockband presenteerde het derde studioalbum in een uitverkocht Doornroosje in Nijmegen.

De Zilveren Notekrakers worden, samen met de Gouden Notekrakers uitgereikt op 4 september in Paradiso Amsterdam. Eerstvolgende optreden in Zeeland van Navarone is op 8 december in De Spot in Middelburg.

Lees ook: