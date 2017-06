Extra inzet personeel voor milieucontroles

Milieucontroles bij Zeeuwse bedrijven (foto: Omroep Zeeland)

"Bedrijven hebben verschillende risicoprofielen. Hoe meer risico, hoe meer tijd wij erin stoppen en hoe vaker we langskomen," zegt directeur Anton van Leeuwen. "Dat vraagt weliswaar extra inzet, maar is belangrijk. Hiermee brengen we de kwaliteit in heel Zeeland op hetzelfde niveau.”

Geld overgehouden

Uit de jaarrekening van het RUD Zeeland blijkt dat er vorig jaar 235.000 euro is overgehouden, ondanks de stijging van het aantal omgevingsvergunningen en controles dat is uitgevoerd in 2016.

In totaal worden 8.900 bedrijven in Zeeland gecontroleerd. Om te zorgen dat komend jaar zoveel mogelijk controles kunnen worden uitgevoerd, is besloten het grootste gedeelte van het overschot in te zetten voor extra personeel.