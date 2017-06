Drie politieauto's dwingen niet-gestolen auto te stoppen

De auto die de politie tot stoppen dwong was een Audi RS6 (foto: Audi AG | Flickr)

Rond middernacht zag een politieteam op de A58 een Audi RS6 rijden, waarop de agenten navroegen wat de achtergrond van deze dure auto was. Volgens de gegevens van de RDW stond de auto te koop in Drenthe.

Vanwege de veiligheid van de overige weggebruikers hadden wij onze blauwe zwaailampen aangedaan." Politie op Facebook

Bij de agenten rees het vermoeden dat de auto weleens gestolen zou kunnen zijn. Omdat de politiewagen de RS6 niet zou kunnen bijhouden, besloot de politie de bestuurder met drie auto's tot stoppen te dwingen. "Dit alles om een achtervolging te voorkomen", schrijft de politie op Facebook. "Vanwege de veiligheid van de overige weggebruikers hadden wij onze blauwe zwaailampen aangedaan."

Maar de politie bleek niet de juiste informatie te hebben. De bestuurder zette z'n auto bij Kapelle na een stopteken direct aan de kant. Hij had de auto net gekocht en was even naar Zeeland geweest.

Goed verhaal

"Gelukkig konden de bestuurder en zijn gezin de actie wel waarderen", schrijft de politie. "Zij hebben in ieder geval een goed verhaal voor op verjaardagen!"

Waardoor de informatie niet up-to-date was, kon een woordvoerder niet zeggen.