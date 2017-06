'René, wat doe je nu?'

Henk Hoogerland is jarenlang raadslid geweest in Goes en hield in het begin regelmatig evaluaties met Verhulst over zijn optreden. "Ik heb vijf burgemeesters meegemaakt en een betere dan René heb ik niet gezien." Hoogerland vindt het jammer dat Verhulst weggaat, zeker nu zijn termijn net is verlengd. Maar het verbaast Hoogerland niet. "Ik heb er altijd rekening mee gehouden dat hij elders aan de slag zou gaan. Die ambitie heeft hij ook nooit onder stoelen of banken gestoken. "

Afscheid nemen van de mensen en de gemeente is voor mij heel moeilijk en zeker van Goes waar ik het ontzettend naar mijn zin heb" René Verhulst

Afscheid nemen

De 56-jarige Verhulst is sinds december 2010 burgemeester in Goes. De CDA-burgemeester is blij met de aanbeveling die, als het aan de gemeenteraad van Ede ligt, tot een voordracht moet leiden. Verhulst: "Afscheid nemen van de mensen en de gemeente is voor mij heel moeilijk en zeker van Goes waar ik het ontzettend naar mijn zin heb."

De in Kapelle geboren Verhulst volgde Dick van der Zaag op, die 17 jaar burgemeester was van Goes.

Lees ook: