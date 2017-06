Vlissingen ziet Wolff en Yildizturan vertrekken

Raymond Wolff (foto: Paul ten Hacken)

Geen akkoord

Het vertrek van Wolff bij Vlissingen hing al enige tijd in de lucht. Zo stond hij onder meer in de belangstelling van Halsteren. Het leidde niet tot een overgang naar de West-Brabantse club. Een langer verblijf bij Vlissingen zat er niet meer in omdat Wolff geen akkoord bereikte met de club over een nieuw contract.



Wolff speelde eerder al voor GOES, dat promoveerde naar de hoofdklasse. Woensdag bereikte hij een akkoord met de Bevelandse club.

Yildizturan

Eren Yildizturan speelt volgend seizoen toch voor FC Dordrecht. Yildizturan had al een contract getekend bij Vlissingen, maar de club laat hem gaan naar Dordrecht, waar hij bij de beloften een kans krijgt. Yildizturan begon het afgelopen seizoen bij de zondagtak van Vlissingen, maar speelde de tweede competitiehelft voor de zaterdagploeg, die uitkomt in de 3e klasse.

Abdoe Abdenbi

Aanvaller Abdoe Abdenbi heeft een nieuwe club gevonden. Hij speelt volgend seizoen bij Halsteren, de club waar zijn huidige trainer Ruud Pennings gaat werken. Ook Roycel James (Vlissingen) en Josimar Pattinama (Hoek) gaan spelen bij Halsteren.