Zeeuwse voedselexport stijgt licht

Top 3 afnemers

Van alle producten zijn dat er drie. Op plaats één staat Duitsland, daarna volgen de Belgen en op plek drie staat Frankrijk. Overigens wordt er ook buiten Europa geëxporteerd. Eén van die landen is China.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de exportcijfers tussen 2008 en 2015 op een rijtje gezet. Daaruit wordt duidelijk dat er een lichte groei is. Werd er in 2008 nog voor rond de 1,3 miljard euro geëxporteerd, in 2015 ging het om 1,7 miljard euro. In de tussenliggende jaren waren er overigens enkele uitschieters maar alles bij elkaar genomen ontstaat een duidelijke lijn.

Zeeuwse producten

En hoe verhouden die cijfers zich dan tot de Zeeuwse producten? Bekend zijn natuurlijk onze uien. Die worden massaal geëxporteerd. Niet alleen vanwege de zilte smaak maar ook omdat de producten bewerkt worden waardoor de bewaarcapaciteit toeneemt. Nu zijn de uien een voorbeeld van een groot exportproduct er zijn ook kleinere. Denk bijvoorbeeld aan bolussen die naar het buitenland gaan of Zeeuwse ketchup die onlangs geëxporteerd is naar Zwitserland.

Voeding en drank

Toch zijn de exportcijfers vooral te danken aan de grotere bedrijven. Maar ook bedrijfjes met kleinschalige ondernemers moeten niet onderschat worden. Want naast het feit dat ook zij bijdragen aan de Zeeuwse export maken zij met hun product tegelijkertijd reclame voor Zeeland als exportprovincie.

