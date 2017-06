Selectie Jong Zeeland bekend voor oefenduel

Jong Zeeland in 2016 (foto: Paul ten Hacken)

De volgende negentien spelers hebben een uitnodiging gekregen;



Karim Ben Sallem, Robbie de Nooijer, Sjoerd Verhulst (allen Oostkapelle), Jop Dekker, Erwin Franse, Levi Mombarg (allen GOES), Sven Heijboer (MZC'11), Nick van de Velde (Axel), Stefan Quinten, Can Özgan, Xander van de Poel (allen Kloetinge), Delano Langezaal, Maas Boogaard, Yannick Melis (allen De Meeuwen), Samet Dogan, Yannick van de Woestijne (beiden Zeelandia Middelburg), Yarick Dorst (Bruse Boys), Sil Riemens (Serooskerke), Sjef van der Kinderen (HVV'24).



Coaches van Jong Zeeland zijn Nick Corré en Mohamed El Bekkaoui. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Joost Thoonen.

De wedstrijd wordt gespeeld om 18.30 uur in Sint-Maartensdijk tijdens de jaarlijkse Geuze Cup, het bedrijventoernooi.

De organisatie is in handen van de stichting Vrienden van Siem. Deze stichting uit Sint-Annaland zamelt geld voor onderzoek naar kanker. De stichting is vernoemd naar Siem Vroegop, die de strijd tegen kanker niet kon overwinnen.