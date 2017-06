Van Rosevelt vertrekt bij GOES

voetbal (foto: Omroep Zeeland)

Laatste wedstrijd

Van Rosevelt speelde afgelopen maandag zijn laatste wedstrijd voor GOES, dat na de 2-4 overwinning op Boshuizen promoveert naar de hoofdklasse. Van Rosevelt kwam na ruim een uur spelen in het veld voor Mart de Kroo.

Veel ervaring

Van Rosevelt speelde sinds 2014 voor GOES. Daarvoor was hij actief bij Kloetinge, Hoek, NAC Breda en RCS. Van Rosevelt is de tweede speler met veel ervaring die overstapt naar Walcheren.



Ook Etienne Mallie speelt volgend seizoen voor Walcheren. Mallie komt over van hoofdklasser Vlissingen.