Dronken man gepakt op de A58

Een automobilist is vannacht op de A58 gepakt, omdat hij te veel had gedronken. Volgens de politie reed de man met een gangetje van 90 kilometer per uur over de snelweg.

De Belastingdienst liet de auto van de man wegslepen (foto: Politie) Op het bureau nam de politie een definitieve blaastest af. Daar blies de bestuurder 265 Ugl, terwijl maximaal 220 is toegestaan. De officier van justitie heeft meteen een boete van 325 euro opgelegd. Ook bleek dat de man een belastingschuld had. De Belastingdienst legde daarom beslag op zijn auto. Een bergingsbedrijf heeft die daarom afgesleept.