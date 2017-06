Extra promotieduel voor Smerdiek en Hontenisse

voetbal (foto: Paul ten Hacken)

Smerdiek

Smerdiek speelt zaterdag om 14.30 uur op het veld van Seolto in Zevenbergen tegen Schelluinen. De winnaar van dit duel speelt volgend seizoen in de 3e klasse. Er is een extra plaats vrijgekomen doordat DIA zich teruggetrokken heeft.

Hontenisse

Hontenisse speelt zondag om 14.30 uur tegen BSC. De winnaar van deze wedstrijd, die in Clinge gespeeld wordt, speelt volgend seizoen in de 3e klasse. Hier is een extra plek vrijgekomen omdat Luctor'88 fuseert met Heinkenszand en volgend seizoen in het zaterdagvoetbal uitkomt.