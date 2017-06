WNF zet stekelroggen en hondshaaien uit in de Oosterschelde

Afwerkplek

Blue Linked is het bedrijf dat de roggen en haaien kweekt. De locatie van het kweekcentrum is bijzonder. In het fietsendepot van de gemeente Utrecht en naast de afwerkplek van de tippelzone aan de Kanaalweg. Maar het enthousiasme van de eigenaar van Blue Linked, Michaël Laterveer, is er niet minder om. Toevallig is er net een lading roggen- en haaieneieren binnengekomen.

Het is nog nooit in de wereld geprobeerd om zeedieren terug te brengen naar zee om de populaties te versterken." Monique van de Water, zeebioloog

Laterveer laat een emmer zien die staat in een grote koelkamer. "Wij werken met eierleggende haaien en roggen. Die eieren zijn genummerd, zodat we precies weten wanneer ze zijn gelegd. Na 5,5 maand komen de stekelroggen uit de eieren. Bij hondshaaien duurt dat zo'n zes tot zeven maanden."

De jonge zeedieren worden verder opgekweekt in kleine aquaria. Als ze ouder zijn belanden ze in een van de twee grote bassins (12 meter lang en 1,75 meter breed).

Veel verzorging

Pas negen tot twaalf maanden nadat ze uit het ei zijn gekomen kunnen ze worden uitgezet in de Oosterschelde. "Er is dus behoorlijk wat verzorging aan vooraf gegaan voordat een haaitje of roggetje weer in onze zeeën terecht komt", zegt Laterveer. Die zorg is hem wel toevertrouwd, want zijn hele leven is de marien bioloog al bezig met de onderwaterwereld. Zo werkte hij vijftien jaar bij Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

Stekelroggen in een aquarium van Blue Linked in Utrecht (foto: Omroep Zeeland)

Het haaien- en roggenproject is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Zeebioloog Monique van de Water vertelt dat het uiteindelijke doel is om de populaties van stekelroggen te versterken. Die is sinds de jaren '60 voor de Nederlandse kust sterk teruggelopen, vooral door de Deltawerken en door intensievere visserij.

Wereldprimeur

De populatie hondshaaien in de Noordzee wordt niet bedreigd, maar het WNF wil graag weten of haaien in een laboratorium kunnen worden gekweekt en vervolgens succesvol kunnen worden uitgezet. Volgens Van de Water is het project een wereldprimeur: "Het is nog nooit in de wereld geprobeerd om zeedieren terug te brengen naar zee om de populaties te versterken."

Kweekcentrum Blue Linked in Utrecht met eigenaar Michaël Laterveer (foto: Omroep Zeeland)

WNF doet het niet alleen. Sportvisserij Nederland, Stichting Noordzee en de Dutch Shark Society zijn er ook bij betrokken. WNF hoopt dat hobbyvissers, die bij Sportvisserij Nederland zijn aangesloten, gevangen en gemerkte dieren zullen melden, zodat kan worden onderzocht hoe het met de populaties gaat.

In juli zullen de eerste stekelroggen worden uitgezet in enkele oesterputten in Yerseke. Daar moeten ze leren hun eigen voedsel te vangen en kunnen ze wennen aan zwemmen in een groot bassin. Na een maand worden de zeedieren losgelaten in de Oosterschelde.

