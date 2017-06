Werknemer gewond bij bedrijfsongeval Renesse

Werknemer gewond bij bedrijfsongeval Renesse (foto: OZ)

Bij een bedrijfsongeval in Renesse is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde rond 9.00 uur bij een bedrijf aan de Duinzoom. Volgens de arbeidsinspectie was het slachtoffer alleen aan het werk met een kraan, en om een onverklaarbare reden vast komen te zitten tussen de grijper. Traumahelikopter Een traumahelikopter werd ook opgeroepen, maar het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance weggebracht. De politie en de arbeidsinspectie konden niet zeggen of het om een man of een vrouw gaat. Ook niet hoe het met hem of haar gaat. De arbeidsinspectie doet verder onderzoek naar de zaak.