Mobach oppermachtig bij titelstrijd tijdrijden

Jarno Mobach (foto: Orange Pictures)

47,9 kilometer per uur

Mobach bleef in de race tegen de klok over achttien kilometer Wout van Elzakker uit Hoogerheide bijna een halve minuut voor. Mobach kwam binnen in 23.17' (gemiddelde snelheid van 47,9 kilometer per uur. Op de derde plaats eindigde Nils Sinschek uit Maastricht.



Erik Boer uit Wolphaartsdijk eindigde op de vijfde plaats.

Michael de Jong (foto: Facebook)

De Jong op podium

De wedstrijd bij de elite werd gewonnen door Jasper de Laat uit Moergestel in 23.27'. Marc Goos uit Bosschenhoofd werd tweede. Michaël de Jong uit Kortgene won het brons. Zijn achterstand op De Laat was negentien seconden.

Vrouwen

Bij de vrouwen eindigde Mathilde Mathijsse uit Grijpskerke op de tiende plaats. Mathijsse was met een tijd van 27.30' bijna twee minuten langzamer dan winnares Thalita de Jong.