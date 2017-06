Zeeuwse kinderen weinig naar professionele dagopvang

Zeeuwse ouders brengen hun kinderen relatief weinig naar professionele dagopvang. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zeeuwse kinderen verbleven in 2015 jaarlijks gemiddeld 540 uur bij de kinderopvang, in de Randstad is dat bijna twee keer zo veel.

Kinderschoentjes en speelgoed op de kinderopvang. (foto: Omroep Zeeland) Binnen Zeeland zijn de verschillen niet groot. In Terneuzen worden kinderen het vaakst naar de dagopvang gebracht, in Reimerswaal het minst. Het aantal kinderen dat naar de opvang wordt gebracht, daalde het laatste decennium sterk, maar sinds de regels zijn versoepeld, is er weer een lichte stijging. Uren kinderopvang per Zeeuwse gemeente (bron: CBS) Gemeente Aantal uur per kind Borsele 500 Goes 570 Hulst 500 Kapelle 500 Middelburg 580 Noord-Beveland 560 Reimerswaal 440 Schouwen-Duiveland 450 Sluis 520 Tholen 500 Terneuzen 600 Veere 570 Vlissingen 550