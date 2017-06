Na lang zoeken breuk in waterleiding gevonden

Evides probeert breuk waterleiding te traceren (foto: Evides)

Een raadsel

Bij het pompstation in Nieuwdorp ontdekte medewerkers van Evides dat er aanzienlijk meer water uitging dan normaal. Ergens moet dus een lekkage zitten, maar urenlang was het een raadsel waar precies.

Monteurs zochten in het gebied tussen Nieuwdorp- Lewedorp en Brigdamme, en het publiek werd te hulp geroepen. De vraag was om even te bellen als iemand ergens het water ontdekte.

Een melding die via de brandweercentrale werd doorgegeven over water aan de Frankrijkweg bracht Evides uiteindelijk bij het lek.

Volgens een woordvoerder is er weinig tot geen overlast geweest door de breuk in de waterleiding. Twee bedrijven in de buurt van het lek zijn geïnformeerd.