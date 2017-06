Een haaitje met kleine tandjes: 'absoluut ongevaarlijk'

"Haaien, hier?" Een dame met een licht Duits accent flaneert met haar man in de jachthaven van Colijnsplaat en kijkt ietwat verschrikt als ze hoort van het WNF-project. "Zijn die dieren wel goed opgevoed? Het is zonder die beesten toch ook mooi hier?" Haar man heeft er minder moeite mee. "Ik vind het wel aardig, als ze maar niet bijten."

Tandjes

Gevaarlijk is het project zeker niet, zegt Monique van de Water, zeebioloog van het Wereld Natuur Fonds. "Wij gaan werken met de hondshaai, een haaitje dat kleine tandjes heeft en absoluut ongevaarlijk is."

Hondshaai die in Utrecht is gekweekt. (foto: Omroep Zeeland)

Het WNF wil stekelroggen en hondshaaien uitzetten in de Oosterschelde. De organisatie spreekt zelfs van een wereldprimeur. Het is volgens het WNF voor het eerst dat op grote schaal systematisch zeedieren worden gekweekt om te worden uitgezet in het wild met als doel om de populaties te versterken.

Lees ook: