Lange vlucht Marco Minnaard strandt in finale Dauphine

Marco Minnaard (2e van rechts) zat de hele dag in de kopgroep (foto: Twitter (@Dauphine))

Vlucht van 145 kilometer

Minnaard reed samen met de Nederlanders Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo) en Dylan van Baarle (Cannondale-Drapac) en Fransman Julien El Farès (Delko Marseille Provence KTM) weg na vijftien kilometer. De vier hadden een maximale voorsprong van 5.20' op het peloton. Onderweg waren punten te verdienen voor het bergklassement. Er waren zes beklimmingen in de etappe opgenomen (van 2e, 3e en 4e categorie).



De vlucht hield zo'n 145 kilometer stand. In de finale van de etappe viel de kopgroep uiteen. Eerst liet Bouwman zich terugzakken naar het peloton. Daarna El Farès en Minnaard, waardoor Dylan van Baarle alleen overbleef. Van Baarle werd zes kilometer voor de finish ingerekend.

Massasprint

In de massasprint was Phil Bauhaus van Team Sunweb de snelste. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) blijft leider in het algemeen klassement.



Minnaard staat op een achterstand van tien minuten nog net bij de eerste honderd renners. Antwan Tolhoek uit Yerseke heeft in het klassement bijna een kwartier achterstand op De Gendt.