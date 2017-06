Stadsfeesten Middelburg 2017 van start

De voorzitter van het eerste uur, Huibert Jan Vader, stopt. "Ik heb het al die jaren met plezier gedaan, maar het is tijd om weer eens een boek te lezen". Wie zijn opvolger wordt is nog niet bekend.

Gentse feesten

De Gentse feesten hebben model gestaan voor de Stadsfeesten van Middelburg. Er zijn activiteiten, voor jong en oud van straattoneel, tot muziek en dans. Het gaat vooral om de samenwerking tussen de winkeliers, de cultuurpodia, de horeca en de gemeente. Vanaf donderdag zijn er verschillende galeries te bezoeken en hangen in de Lange Delft en Segeersstraat mobiles van Bert van Wijk.

Voor vrijdagavond staat een concert gepland in het Prins Hendrikdok op een platbodem in het kader van 800 jaar Middelburg met onder meer Strijkorkest TY en het Middelburgs Kamerkoor. "Je kan je het een beetje voorstellen als het Prinsengrachtconcert in Amsetrdam", zegt Vader, "verlichte bootjes met mensen daarin met een drankje en een hapje'.

De stadsfeesten duren tot en met zondagavond. Voor het programma, zie: http://stadsfeestenmiddelburg.nl