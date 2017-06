Kattendijke krijgt een landgoed

Inrichtingsschets Landgoed Kattendijke (foto: Gemeente Goes)

Zorgen

Wel had de dorpsraad nog zorgen. Bijvoorbeeld of het openbare deel van het landgoed wel bijdraagt aan de leefbaarheid van Kattendijke. Ook zijn inwoners bang dat het karakteristieke dorpsaanzicht vanaf de Oude Zeedijk zal veranderen. De man die het landgoed wil aanleggen, heeft beloofd dat-ie een woning bouwt met een inhoud van maximaal 1350 kubieke meter , met een bijgebouw.

Zicht

Verder belooft hij dat hij het privé-gedeelte niet in het westelijk deel van het perceel zal bouwen, om zo de omwonenden zoveel mogelijk zicht te laten houden. In hoeverre de bewoners straks gebruik kunnen maken van het openbare deel van het landgoed, is nog onzeker. Er komen wandelpaden, lanen, een boomgaard, een vijver, terrassen en een uitkijkpunt op het landgoed. Het is nog niet duidelijk wanneer met de bouw wordt begonnen.