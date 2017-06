Recordbedrag voor werk paleisschilder op veiling

Geveilde werken Lee Man Fong (foto: Zeeuws Veilinghuis)

Lee Man Fong (1913 - 1988) was de paleisschilder van de Indonesische president Sukarno en is bij verzamelaars in Zuid-Oost Azië bijzonder geliefd. Van 1946 tot 1952 woonde en werkte hij in Nederland.

Lee Man Fong maakte zo'n 300 schilderijen van 120 centimeter hoog en 60 centimeter breed. Het in Middelburg geveilde werk is tot nu toe het allerduurste.

Het Zeeuws Veilinghuis is gespecialiseerd in schilderijen uit voormalig Nederlands Indië, en twee keer per jaar worden veilingen van deze schilderijen gehouden.