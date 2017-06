Goes strenger voor vrachtwagens in centrum

Strengere regels voor vracht- en bestelwagens (foto: André Vermeulen)

In principe is laden en lossen tussen 11.00 en 18.00 uur (op donderdag tot 21:00 uur) niet toegestaan in het Goese binnenstad. Met name de toename van pakket- en bezorgdiensten zorgden er voor dat de gemeente Goes, op basis van verouderde regels, steeds vaker ontheffingen moest verlenen.



Met steeds meer voertuigen die overdag door de stad reden nam de irritatie bij het winkelend publiek toe. Bij de nieuwe regels heeft de gemeente, samen met de ondernemers, gekeken in welke gevallen het echt noodzakelijk is om de binnenstad in te gaan.