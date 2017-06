Verhoogde TTX-norm geeft mosselsector weer lucht

Mosselzaad op de hand van een mosselkweker (foto: Zilte Academie Zeeland)

De norm in Nederland is nu gelijk aan de Europese norm. Vorige maand kwam het Europese milieu agentschap (EFSA) met het advies dat de norm verhoogd kan worden naar 44 microgram per kilo lichaamsgewicht.

Gebrek aan kennis

Toen het gif vorig jaar juni werd gevonden in de mossels wisten de instanties in eerste instantie niet wat ze ermee moesten doen. Vanwege het gebrek aan kennis, werd besloten de nul-grens aan te houden, de zogenoemde nul-tolerantie. Wat betekent dat er weinig tot geen TTX in de mossels mocht zitten om ze te mogen verkopen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kwam vorig jaar juni met het verbod op de verkoop van mossels uit een groot deel van de Oosterschelde vanwege het gif tetrodotoxine (TTX). Het gevolg was dat zeker in het begin van het seizoen consumenten de mossel links lieten liggen. De prijs ging daardoor omlaag. De TTX-affaire kostte de sector 10 miljoen euro.

Volgens voorzitter Wouter van Zandbrink van Vereniging De Mosselhandel geeft de norm de sector 'weer wat lucht'. Ook zijn er afspraken gemaakt om verder onderzoek te doen naar de oorzaken en gevolgen van TTX.

