Vlissings stel tussen wereldtop op WK Ultratrail

Trailrunning wint aan populariteit. De hardlopers verplaatsen zich van de weg naar de natuur. Bij trailrunning loop je over smalle paadjes en zoek je uitdagingen in natuurlijke hindernissen, zoals bergen, rotsen en beekjes. Naast de prestatie is het voor de meeste trailrunners ook belangrijk om te genieten van de natuur. Dat is wat Overkamp en Adan juist zo trekt in het trailrunning.

We gaan naar het WK, en daar moet je absoluut hard voor trainen, maar vergeet niet te genieten." Mirthe Overkamp

"We leven er echt samen naar toe", zegt Overkamp. "Het is mooi dat je ook de ander ziet genieten." Adan sluit zich daarbij aan. "We motiveren elkaar in het hardlopen. Als de ene een slechte dag heeft, dan kan je elkaar erdoorheen slepen." Erwin helpt Mirthe met haar trainingsschema's en andersom probeert Mirthe aan Erwin te laten zien dat hij ook moet genieten. "We gaan naar het WK, en daar moet je absoluut hard voor trainen, maar vergeet niet te genieten."

Erwin Adan plaatst zich voor WK (foto: Omroep Zeeland)

Wereldtop

Morgen is het WK in Italië en aan de start staat de hele wereldtop. "Er doen landen mee waar bergen heel normaal zijn. In Zeeland moeten we het doen met de duinen", zegt Overkamp. Des te knapper is het dat er straks vier Zeeuwen meedoen aan het WK. Naast Erwin Adan en Mirthe Overkamp houden Tim Pleijte (Vlissingen) en Leonie Ton (Wissenkerke) de Zeeuwse eer hoog.

Adan geeft toe dat het lastig is om je in Zeeland goed voor te bereiden. "De klimmetjes die we hier hebben, zijn vooral heel kort. Binnen een minuut ben je boven. Straks in Italië ben je gewoon een uur achter elkaar aan het klimmen. Dat kan je hier gewoon niet trainen."

Overkamp en Adan willen de beste wedstrijd ooit lopen tijdens het WK. Over de doelstelling zijn ze het eens: "Als ik finish met het gevoel dat ik alles eruit heb gehaald, dan ben ik tevreden."