Zeeland wordt wakker: heldin van 5, banengroei en hardloopkoppel

(foto: Omroep Zeeland)

Heldin

Een jaar geleden belde Rosa (5) uit Middelburg alarmnummer 112 toen haar moeder gevallen was. Van de burgemeester krijgt ze daarom een heldenonderscheiding.

Vlag van het UWV Werkbedrijf in Goes (foto: mystic_mabel | Flickr CC BY-SA 2.0)

Banengroei

De banen liggen in Zeeland liggen voor het oprapen, lijkt het. Onze provincie heeft de grootste banengroei en de minste werkloosheid van Nederland. Er kwamen in het eerste kwartaal van 2017 40 procent meer banen bij in die provincie ten opzichte van de eerste drie maanden van 2016, meldt het CBS.

Lees ook:

Erwin Adan en Mirthe Overkamp (foto: Omroep Zeeland)

Lopen met passie

Erwin Adan en Mirthe Overkamp uit Vlissingen maken morgen in Italië hun debuut op het wereldkampioenschap Ultratrail. Ook in het dagelijks leven zijn ze een koppel.

Lees ook:

Geveilde werken Lee Man Fong (foto: Zeeuws Veilinghuis)

Prijzige schilderijen

Bij het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg is gisteren op een veiling het recordbedrag van 450,000 euro geboden voor een werk van schilder Lee Man Fong. Voor twee andere schilderijen van de 'paleisschilder van Sukarno werd 200.000 en 60.000 euro neergelegd.

Vuurtoren Breskens (foto: John Bosch)

Weer

Het is bewolkt met af en toe wat buien, die in de loop van de ochtend naar het oosten wegtrekken. Vanmiddag wordt het op steeds meer plaatsen droog en laat de zon zich ook steeds meer zien. Bij een matige westenwind wordt het rond de 20 graden.