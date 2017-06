'Ook Europa moet meedenken over sanering Thermphos'

Thermphos (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Het schoonmaken van het oude fabrieksterrein in Vlissingen kost miljoenen meer en duurt ook veel langer dan verwacht. Dat overstijgt de draagkracht van de provincie, vindt de PVV.

Fosforfabriek Thermphos ging in 2012 failliet, onder meer doordat een concurrent uit Kazachstan fosfor goedkoop verkocht in Europa. Honderden Zeeuwen verloren daardoor hun baan. De provincie Zeeland is volgens de wet als vergunningverstrekker aansprakelijk, maar toen de provincie begon met de sanering van het terrein, volgde tegenslag na tegenslag. Het terrein bleek zeer ernstig vervuild te zijn met fosforslib, asbest en radio-actief materiaal. Aan de sanering van het terrein heeft de provincie tot nu toe ruim 30 miljoen euro uitgegeven en het einde is nog lang niet in zicht. Alleen al de bewaking van het zwaar vervuilde terrein kost bovendien zeven ton per maand. De provincie vindt dat grondeigenaar Zeeland Seaports, beheerder van de Zeeuwse havens, ook moet meebetalen aan de sanering en heeft ook hulp gevraagd aan het Rijk, maar die willen allebei tot nu toe niet meebetalen aan de saneringskosten.

Onlangs is de sanering weer hervat. Het werk lag stil omdat de aannemer moeite had om zich te verzekeren voor mogelijke ongelukken. Er kan bijvoorbeeld tijdens de sanering brand ontstaan, die uitloopt op een groot milieu-incident dat zelfs de provinciegrenzen overschrijdt.

Prijskaartje

Omdat onduidelijk is, hoe groot de kosten voor de verzekeraar in zo'n geval zouden zijn, stonden verzekeraars niet in de rij om de klus 'aan te nemen'. Alleen buitenlandse verzekeraars zouden dit soort saneringswerkzaamheden willen verzekeren, maar daar zou een prijskaartje aan hangen.

De deadline voor de sanering is al meerdere malen verschoven. Het was de bedoeling dat het fabrieksterrein in mei vorig jaar al was schoongemaakt. Toen die deadline niet werd gehaald, werd de doelstelling december 2016. Maar in oktober bleek dat het geld grotendeels op was. Nu is het de bedoeling dat het licht ontvlambare fosforslib in 2018 is opgeruimd.

Conflict

Alsof dit project nog niet genoeg problemen kent, speelt ook nog het conflict tussen opdrachtgever VCB en aannemer Mourik de sanering parten. Ze hebben ruzie over hoe het zwaar vervuilde terrein van Thermphos moest worden schoongemaakt.

Een bemiddelaar moet er nu voor gaan zorgen dat er binnen vier weken een oplossing is voor het conflict over de sanering van Thermphos. Anders volgt een jarenlange juridische strijd die de Zeeuwse belastingbetaler in het slechtste geval nog eens tien miljoen euro kan gaan kosten.

Lees ook: