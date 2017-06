Deense containerreus torent hoog boven Zeeuwse duinen uit

Grootste containerschip passeert rede van Vlissingen - RTV Vlissingen

De Madrid Maersk is het grootste of in ieder geval één van de grootste containerschepen ter wereld. De containerreus vaart onder Deense vlag, is 399 meter lang en 58 meter breed en kan 20.568 containers vervoeren.

Containerschip Madrid Maersk, gefotografeerd vanuit Hansweert (foto: Jaap Janse uit Hansweert)

Het gigantische schip is nog maar een paar weken in de vaart en scheepsspotters keken er van tevoren nogal naar uit om het schip te zien. Een van hen is Adrie de Schipper uit Rilland. Hij moest er even op wachten, want het schip had veel vertraging, maar vrijdagochtend geniet hij van het uitzicht vanaf zijn huis op het schip: "Het is een echte Maersk in het Maersk-blauw."

In de loop der jaren zijn de containerschepen steeds groter geworden en kunnen ze steeds meer containers meenemen. In 2015 voer het toenmalige grootste containerschip, de MSC ZOE, over de Westerschelde. Dit schip kon 19.224 zeecontainers vervoeren. Deze schepenspotter vond dat schip er destijds indrukwekkender uitzien, omdat hij wel volgeladen was en de Madrid Maersk niet...



Heb je de Madrid Maersk gemist? Dan krijg je zondag een herkansing, want dan vaart de containerreus weer terug. En als je de vorderingen van het schip wilt volgen, bijvoorbeeld om te bepalen wanneer je klaar moet staan met de camera, dan kun je het schip volgen op de kaart van marinetraffic.com.

