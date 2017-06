Toch geen boete dankzij stortbui, 'dit is karma'

Boete onder ruitenwisser (foto: Omroep Zeeland)

De vrouw wilde haar kinderen afzetten bij de school tijdens een hevige stortbui. Vanwege de zeer zware regenval besloot ze dat niet om de hoek te doen, zoals het hoort, maar op de stoep voor de deur van de school.

Boete

Begrijpelijk misschien, maar het mag nu niet. Er geldt in die straat, de Molenvlietsedijk in Tholen, vanwege werkzaamheden tijdelijk een stopverbod. Dus mag je daar nu niet staan met de auto, maar dat had de vrouw niet door. Ze had even het verbodsbord over het hoofd gezien.

Een dienstdoende boa, wat staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar, zag haar auto daar staan en maakte aanstalten om een boete uit te delen. "Logisch ook", vult de Thoolse aan. "Ik had dat bord gewoon moeten zien. Maar ik baalde wel, want het was al een hectische ochtend en dan krijg je ook nog eens een boete..."

Maar net op het moment dat de boa de boete wil gaan uitdelen, geeft het 'boete-apparaat', zoals de Thoolse het omschrijft, vanwege de hevige regenval de geest. "Geen boete dus", schrijft de vrouw op Twitter.

'Karma'

Blijkbaar kon de boa er zelf ook om lachen. Volgens de Thoolse omschreef de dienstdoende boa die de boete wilde gaan uitdelen de ontstane situatie namelijk als 'karma'.

"Ook andere ouders kregen de boodschap dat ze geluk hadden dat het apparaat stuk was, want ik was zeker niet de enige die dezelfde fout maakte", legt de Thoolse uit. Tegelijkertijd snapt ze wel dat de boa's er stonden te controleren. "Dat doen ze ook voor de veiligheid van onze kinderen, daar heb ik alle begrip voor. Toch ben ik wel blij dat ik die boete uiteindelijk niet meer kreeg..."