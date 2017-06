Jo de Roo: Geweldig dat die medicijnen er zijn en dat ik leef

'Dan schrik je'

In 2004 ging Jo de Roo naar de huisarts, hij wilde wel eens algemene check-up laten doen. "Toen bleek dat mijn PSA-waarden te hoog waren. En na een punctie kwam de diagnose prostaatkanker. Ik had voor die tijd nooit klachten gehad, dus als je zoiets hoort dan schrik je." Hij werd behandeld met de brachytherapie, een soort inwendige bestraling. "Dat was toen een vrij nieuwe therapie en de operatie leek geslaagd."

Er wordt gezegd dat kanker in de toekomst echt genezen kan worden. Ik hoop het." Jo de Roo, oud-profwielrenner

Maar na een aantal jaren bleek bij scans dat er opnieuw kankercellen waren gevonden. "Ik heb nu nog steeds kanker. Natuurlijk schrok ik toen ik voor de tweede keer hoorde dat het niet goed zat. Maar ik hoef niet geopereerd te worden, ik voel me echt prima. Ik slik elke dag een medicijn dat zeg maar, de kanker stil houdt."

Jo de Roo wint de Manx Trophee 1961 in Engeland (foto: Omroep Zeeland)

Bijna 80 jaar

De oud-profwielrenner wordt in juli 80 jaar, maar stapt in de regel zo'n drie keer per week op de fiets. Al heeft een valpartij van laatst hem wel wat onzeker gemaakt. Hij zegt dat de ziekte zijn leven niet echt beheerst. "Het slijt denk ik, ik heb het denk ik geaccepteerd. En het is natuurlijk geweldig dat die medicijnen er zijn, en dat ik leef. Er wordt gezegd dat kanker in de toekomst echt genezen kan worden. Ik hoop het."

Hij is enthousiast over de Ride for the Roses. "Echt geweldig, al die mensen die dit doen en geld geven voor onderzoek. Maar veel geld voor goede doelen komt binnen via de kleine portemonnees. Wat mij betreft mag de overheid ook meer geld uittrekken voor gezondheidszorg."

Erelijst Jo de Roo