Blijlevens aan de slag bij MZVC

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Bemiddeling VVON

"De contracten waren nog niet getekend, maar na bemiddeling van de VVON zijn we eruit gekomen", vertelt vice-voorzitter Merijn Schooleman van MZVC. "Het was niet met gesloten beurzen, maar het is nu opgelost."

Jacques Blijlevens

Blijlevens was eerder actief als trainer bij Bevelanders, Nieuwdorp, Axel en Domburg. Bij Domburg was hij de laatste drie seizoenen werkzaam.



MZVC komt uit in de 4e klasse A van het zaterdagvoetbal.