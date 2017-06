Keermiddel haven Tholen nu helemaal klaar

Haven van Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Maar eens in de 1.430 jaar

Het keermiddel in de haven is het sluitstuk van de inrichting van het Volkerak-Zoommeer tot de grootste waterberging van Nederland. De waterberging wordt ingezet als de Hartelkering en de Maeslantkering bij Rotterdam beide gesloten moeten worden wegens zware wind en ook de Haringvlietsluizen dicht moeten door hoog water als gevolg van overvloedige regenval. Deze situatie doet zich statistisch gezien zelden voor (maar eens in de 1430 jaar), maar is dus wel mogelijk.

Waterschade voorkomen

Als de waterberging wordt ingezet kan het water in de haven van Tholen met 2,30 meter stijgen. Om waterschade, onder meer in de wijk Waterfront, te voorkomen is het keermiddel in de haven aangelegd. Ook de dijk bij buurtschap Botshoofd is verstevigd.

Het keermiddel is ook voorzien van een rolbrug. Wandelaars kunnen binnenkort een rondje om de haven lopen.

