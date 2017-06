Vlissingse bieb anderhalve maand dicht voor verhuizing

Bioscoop CineCity in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De bibliotheek verhuist naar een ruimte in de Vlissingse bioscoop CineCity. Voor die verhuizing is de bibliotheek gesloten van 17 juli tot begin september. Daarna opent de nieuwe locatie in CineCity de deuren.

Bezuiniging

De gemeenteraad van Vlissingen heeft eerder ingestemd met deze Middelburgse overname. Ook stemde de raad in met een bezuiniging van 1,1 miljoen op het totale budget van de bibliotheek van 1,6 miljoen euro. Van de vijftien voltijdsbanen blijven er na de verhuizing nog 7,25 voltijdsbanen over. Voor de medewerkers die niet overgaan naar de nieuwe locatie wordt binnen of buiten de gemeente een andere functie gezocht.

Geen voorbeeld meer

Veel inwoners van Vlissingen zien de teloorgang van hun bieb al jaren met lede ogen aan. Waar de Vlissingse bibliotheek jaren geleden door vernieuwingen nog gold als lichtend voorbeeld voor de rest van het land, blijft daar nu weinig meer van over.

Meerdere basisscholen hebben nog tegen de bezuinigingen geprotesteerd, maar dat heeft de gemeenteraad er niet van weerhouden om ermee in te stemmen. De nieuwe uitbater van de Vlissingse bibliotheek, ZB, benadrukt dat er op scholen in Vlissingen een actuele boekencollectie aanwezig blijft, ook na de overname en verhuizing.

