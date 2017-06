Onderzoeker leukemie blij met geld DELTA Ride for the Roses

Begrijpen

In de laboratoria van de afdeling Hematologie van de Faculteit Erasmus MC staan talloze buisjes, doosjes, apparaten en kweekruimtes. Dit is het domein van professor dr. Ruud Delwel en zijn onderzoekers. Hier proberen ze te doorgronden wat er fout gaat in het DNA van een beenmergcel. "Wat gebeurt er in zo'n cel, waarom gaat ie zich zo gedragen? Als je begrijpt waarom, dan kun je er misschien iets aan doen", zegt Delwel. Hij benadrukt meteen dat het een onderzoek is van lange adem.

Investeren in jonge onderzoekers

Dat is ook de reden waarom hij blij is met geld dat via het KWF wordt toegekend aan zijn onderzoek. "Je hebt niet alleen dure apparatuur nodig, maar vooral goede onderzoekers. Die goed zijn met computers, die steeds beter zijn in het verwerken van gegevens. Dat is wat we met het geld van de Ride hebben gedaan, investeren in jonge mensen, die in volle kracht dit onderzoek zijn begonnen. Onderzoek kost heel veel geld, het is gewoonweg niet mogelijk zonder evenementen als de DELTA Ride for the Roses."

Professor Ruud Delwel reed zelf vele keren mee tijdens de landelijke Ride for the Roses (foto: Omroep Zeeland)

Zelf de Ride gefietst

Hij houdt zelf ook van fietsen en toont het shirt van vorig jaar, toen hij ook weer met de landelijke Ride for the Roses heeft meegefietst. Dat is een goede gewoonte geworden. "Ook die twee keer dat de tocht door Zeeland ging, was ik erbij. Het is een prachtig evenement. Met zijn allen op een fiets voor een goed doel zitten, maar tegelijkertijd ook nog eens een mooie fietsdag hebben."

Ruim 3 miljoen

Het fietsevenement in Zeeland bracht de afgelopen jaren in totaal ruim 3 miljoen euro op. Gemiddeld per jaar was dat ruim 340.000 euro op; daarbij zijn de twee landelijke edities van 2008 en 2014 die in Zeeland plaatsvonden, opgeteld. Per deelnemer is dat ruim 50 euro.

