Nieuwe natuurouders aan de slag in het Thoolse water

Natuurouders gaan leerkrachten ondersteunen bij het geven van lessen natuur- en milieueducatie. Dat betekent geen les uit een boek en een werkschrift, maar les met natuurmaterialen in de hand. Vaak worden deze lessen buiten school gegeven doordat leerlingen letterlijk in de grond wroeten om te kijken welke beestjes daar leven. Die worden bestudeerd in loep potjes en weer teruggezet.

Ze leren kijken, ruiken en zelfs proeven van de natuur " Natuurouder Gwen Konings

In april zijn achttien van die nieuwe natuurouders benoemd op Tholen. Een van hen is Gwen Konings uit Sint Maartensdijk Zij neemt de leerlingen van groep zes van basisschool De Rieburch mee naar natuurgebied De Pluimpot, net buiten het stadje. Daar leren de kinderen van alles over de natuur. "Ze leren kijken, ruiken en zelfs proeven van de natuur hier", zegt Konings, terwijl een kind ruikt van zwarte modder uit het water en heel hard: "Gadver", roept.

"Ik hoop dat de kinderen als ze later groot zijn en misschien een kantoorbaan hebben aan deze momenten terugdenken", zegt Gwen Konings. Een van de kinderen vindt het heerlijk om naar buiten gaan gaan en met een visnet door het water te roeren. "Ik heb net een paar garnalen gevangen", zegt ie glunderend.

Natuurouders met leelingen uit Sint Maartensdijk (foto: oz)

Het begrip natuurouder is niet nieuw. Basisschool De Rieburch werkt er al jaren mee. Door de komst van de nieuwe natuurouders, zijn ze nu op meer dan de helft van de Thoolse scholen vertegenwoordigd. In totaal zijn er 21 scholen in de gemeente.