Je ogen uitkijken bij truckshow Krabbendijke

180 trucks kunnen worden bewonderd in Krabbendijke tijdens de tweede truckshow. Wat vorig jaar begon als een geintje voor organisator Wesley van Hengel is inmiddels uitgegroeid tot een evenement waar meer dan 3.000 mensen worden verwacht.

Ronkende uitlaat en zwarte rook

Met ronkende uitlaat komt een oldtimer truck aanrijden en blaast zwarte rook. Van Hengel vindt het prachtig. "Als kleine jongen vond ik trucks al fantastisch. Ik wilde dolgraag chauffeur worden, maar ben uiteindelijk onderhoudsmonteur geworden."

Van Hengel organiseert de truckshow omdat volgens hem in Krabbendijke niet veel gebeurt. "Dit leek me leuk om te organiseren. Dat het binnen een jaar al zo groot is geworden had hij niet verwacht. "De truckers komen overal vandaan. Vooral natuurlijk uit Nederland, maar ook uit België en een enkele truck uit Schotland."

Voor slaapplaatsen hoeft Van Hengel niet te zorgen. "Die jongens slapen gewoon in hun truck. Maar dat zal pas in de kleine uurtjes zijn," zegt zijn vrouw.