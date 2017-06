Chagrijn over opbrengst van 450 miljoen euro

Kantoor van PZEM (foto: Omroep Zeeland)

De provincie heeft de helft van de aandelen van PZEM in bezit. Maandag komen alle aandeelhouders van het Zeeuwse energiebedrijf bij elkaar om het definitieve besluit over de verkoop te nemen. Maar 'nee' zeggen is dan geen optie. De Rijksoverheid heeft bepaald dat de splitsing van het netwerkbedrijf en het energiebedrijf in Zeeland op 1 juli een feit moet zijn. Er is geen tijd meer voor een andere oplossing.

PZEM krijgt 450 miljoen euro voor de Zeeuwse kabels en leidingen. Eerder verkocht PZEM al de consumententak van het bedrijf voor 488 miljoen euro aan een Zweedse investeerder. Het Zeeuwse energiebedrijf heeft straks dus bijna een miljard euro op de bank staan.

Tientallen miljoenen verlies per jaar

Toch is dat geen reden tot juichen voor de Zeeuwse politiek. Want PZEM heeft het geld hard nodig om de verliezen op te vangen van de drie verliesgevende energiecentrales die het bedrijf in bezit heeft. De kerncentrale, de gascentrale en de biomassacentrale zorgen samen voor een verlies van tientallen miljoenen per jaar.

Daarom is lang gezocht naar een manier om het winstgevende netwerkbedrijf in Zeeuwse handen te kunnen houden. Maar dat bleek, vanwege de splitsingswet en de slechte financiële posities van de Zeeuwse overheden, niet mogelijk.

Daarom ging de verkoop van de Zeeuwse kabels en leidingen aan Stedin ook niet van harte. "Gedwongen verkoop van het tafelzilver", zei de SP. De VVD sprak van 'een horrorscenario'. En ook verantwoordelijk gedeputeerde Carla Schönknecht noemde dit 'het laatste wat we wilden."

Pleisters op de wonde

Maar ondanks het chagrijn, zagen Zeeuwse Statenleden ook nog lichtpuntjes. De PvdA telt zijn knopen in de deal met Stedin. Fractievoorzitter Anita Pijpelink: "De opbrengst is hoger dan verwacht en de werkgelegenheid blijft voorlopig behouden." VVD-fractievoorzitter Kees Bierens noemde die twee meevallers pleisters op de wonde.

D66 wil dat PZEM een deel van het geld dat op de bankrekening staat weer gaat investeren. Fractievoorzitter Ton Veraart stelt voor om daar 300 miljoen euro voor te gebruiken. "Als je met je handen op het geld blijft zitten, verdampt het binnen afzienbare tijd. Maar als je het geld voorzichtig belegt, kun je makkelijk een rendement van vier procent halen. En dat levert jaarlijks een mooi bedrag op."

Maar verantwoordelijk gedeputeerde Carla Schönknecht staat nog niet te juichen bij het voorstel van D66. "Je moet altijd voorzichtig zijn met publiek geld. Daarmee kun je niet zomaar risico's gaan lopen. Bovendien zoekt PZEM al naar oplossingen voor de verliesgevende centrales. Daar is ook geld voor nodig. En PZEM heeft langlopende contracten voor de kerncentrale. En zorgt ook nog eens voor financiële verplichtingen aan andere partijen."